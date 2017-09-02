Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 мес. 2017 г. вырос на 4,2%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2017 года составил 160,714 млн тонн (4,848 млн баррелей в сутки), что на 4,2% выше аналогичного показателя 2016 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что 2016 год был високосным, и в феврале текущего года было на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.

В августе 2017 г. из РФ в дальнее зарубежье было вывезено 19,670 млн тонн нефти (4,651 млн баррелей в сутки) - на 7,7% больше, чем в августе 2016 г.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 8 месяцев текущего года всего было экспортировано 144,875 млн тонн нефтяного сырья (из них 132,156 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 28,557 млн тонн.

В августе по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 18,357 млн тонн нефтяного сырья (из них 16,567 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,103 млн тонн.

Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" за 8 мес. отгружено 14,840 млн тонн российского нефтяного сырья (в августе - 1,858 млн тонн), Приморск - 30,371 млн тонн (3,296 млн тонн), Козьмино - 21,200 млн тонн (2,799 млн тонн), Усть-Луга - 15,789 млн тонн (в августе - 1,799 млн тонн).

Нефтяная компания "Роснефть" за 8 мес. 2017 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 66,932 млн тонн (в августе - 8,557 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 14,693 млн тонн (1,873 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 19,285 млн тонн (2,638 млн тонн), "Газпром нефть" - 7,070 млн тонн (0,693 млн тонн), "Татнефть" - 9,764 млн. тонн (1,044 млн. тонн), "Башнефть" - 239,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016 г. купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает данные по "Башнефти" отдельно.

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в январе-августе отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 11,892 млн тонн нефти (в августе - 1,485 млн тонн).

Транзит Казахстана за 8 мес. составил 10,648 млн тонн (в августе - 1,399 млн тонн), Азербайджана - 988 тыс. тонн (254,4 тыс. тонн), Белоруссии - 1,083 млн тонн (в августе - 136,3 тыс. тонн).

Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-августе 2017 года рухнул на 12,9% относительно показателя за 8 мес. прошлого года - до 12,122 млн. тонн. Сырье поставляется только в Белоруссию.