Санкционный ресурс давления на Пхеньян исчерпан, так считают РФ, КНР и другие члены СБ ООН - постпред Небензя

Россия, Китай и другие члены Совета Безопасности ООН считают, что решать проблему Корейского полуострова путем введения новых санкций уже бесперспективно, заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Мы уже говорили и продолжаем говорить о том, что санкционный ресурс давления на Пхеньян в общем-то исчерпан. Более того, мы видим, что он не работает по своей сути", - сказал В.Небензя в интервью российским журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, во время закрытых консультаций СБ ООН в минувший вторник вопрос о расширении санкций в отношении КНДР "обсуждался в качестве пищи для размышления".

"Тема возникала. Широкого обсуждения она не получила. Мы, наши китайские коллеги, да и другие члены Совета говорили о том, что идти путем санкций, похоже, уже бесперспективно", - рассказал российский постпред.

Он напомнил, что после экстренного заседания СБ ООН было принято заявление председателя Совета, в котором не затрагивался вопрос введения дополнительных санкций.

Более того, по его словам, все члены СБ ООН поддержали предложение РФ и КНР о том, что "мы должны стремиться к поиску путей мирного решения проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими методами".

В ночь на 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.