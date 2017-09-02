Президент США Дональд Трамп в субботу прибудет с визитом в штаты Техас и Луизиана, которые пострадали от мощного урагана "Харви", передают в субботу американские СМИ.

Как ожидается, глава США встретится с пострадавшими в результате стихии, в том числе в городах Хьюстон и Лейк-Чарльз.

Во вторник Д.Трамп и его жена Меланья Трамп уже посетили зону стихийного бедствия в Техасе. Помимо этого, американский президент объявил о том, что направит $1 млн из личных средств на помощь тем, кого затронул ураган "Харви".

По данным телеканала Си-Эн-Эн, число жертв урагана "Харви" в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.