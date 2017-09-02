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СНГ 02.09.2017 12:20

Дополнительные силы и вертолеты привлекут к поиску пропавших без вести при сходе селя в горах Кабардино-Балкарии

Глава КБР Юрий Коков поручил привлечь дополнительные силы к поиску пропавших без вести в пятницу в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"Глава республики поручил спасателям активизировать работу по поиску вдоль реки Баксан пропавших без вести граждан, а также привлечь к ней дополнительные силы и средства, в том числе по завершении эвакуации и авиацию МЧС России", - говорится в сообщении.

"Во время вертолетного облета мы увидели, что вода в реке значительно спала по сравнению со вчерашним днем, но все равно поиски вести сложно. Нужно пешим порядком прочесывать берега. Это работа очень важна", - цитирует пресс-служба Ю.Кокова.

Утром в субботу спасатели нашли тело одного из троих пропавших без вести.

В ночь на пятницу в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера мощный паводок сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв 7 участков дороги Прохладный-Азау, общей протяженностью 3,3 км.

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Тэги: РОССИЯ, КБР, СЕЛЬ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]