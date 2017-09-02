Дополнительные силы и вертолеты привлекут к поиску пропавших без вести при сходе селя в горах Кабардино-Балкарии

Глава КБР Юрий Коков поручил привлечь дополнительные силы к поиску пропавших без вести в пятницу в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.
"Глава республики поручил спасателям активизировать работу по поиску вдоль реки Баксан пропавших без вести граждан, а также привлечь к ней дополнительные силы и средства, в том числе по завершении эвакуации и авиацию МЧС России", - говорится в сообщении.
"Во время вертолетного облета мы увидели, что вода в реке значительно спала по сравнению со вчерашним днем, но все равно поиски вести сложно. Нужно пешим порядком прочесывать берега. Это работа очень важна", - цитирует пресс-служба Ю.Кокова.
Утром в субботу спасатели нашли тело одного из троих пропавших без вести.
В ночь на пятницу в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера мощный паводок сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв 7 участков дороги Прохладный-Азау, общей протяженностью 3,3 км.
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 135 раз - Минобороны Азербайджана
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 мес. 2017 г. вырос на 4,2%
Добыча газа в РФ за 8 мес. 2017 г. выросла на 12,6%, до 448,242 млрд куб. м
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Продолжается тушение лесного пожара на северо-западе Азербайджана, ветер и жара затрудняют борьбу с огнем
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Президент Азербайджана открыл реконструированную дорогу на юге страны
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»