Жилище древнего человека с каменной мебелью обнаружили на севере Прибайкалья

Археологи обнаружили остатки жилища древнего человека во время летней экспедиции в Бодайбинский район Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).
Ученые изучали стояночный комплекс "Коврижка IV", открытый в 2015 году, возраст которого превышает 18 тыс. лет. За 50 дней экспедиции удалось раскопать 90% его площади.
"Выявленный жилищный комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Археологи предположили, что это может быть стол или кресло древних обитателей", - говорится в сообщении.
Еще одна отличительная особенность стоянки - пятна охры и куски угля, разбросанные по всей ее площади.
"Вероятно, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. А уголь был необходим для обогрева песчаного пола жилища", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, доцента ИРНИТУ Алексея Тетенькина.
На месте раскопок также найдены скребла и другие орудия труда древнего человека, изготовленные из жильного кварца - артефакты из такого материала составляют не более 1% всех археологических находок.
Теперь археологи ИРНИТУ намерены обратиться в Иркутский областной краеведческий музей с предложением перевести интерьерные камни и другие находки в Иркутск, и создать на их основе музейную экспозицию "Жилище древнего человека".
"Это позволит познакомить иркутян и гостей города с уникальным археологическим объектом. Кроме того, появление экспозиции привлечет к находке пристальное внимание ученых", - считает А.Тетенькин.
На данный момент стоянка "Коврижка IV" законсервирована.
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 135 раз - Минобороны Азербайджана
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 мес. 2017 г. вырос на 4,2%
Добыча газа в РФ за 8 мес. 2017 г. выросла на 12,6%, до 448,242 млрд куб. м
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Продолжается тушение лесного пожара на северо-западе Азербайджана, ветер и жара затрудняют борьбу с огнем
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Президент Азербайджана открыл реконструированную дорогу на юге страны
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»