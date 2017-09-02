Жилище древнего человека с каменной мебелью обнаружили на севере Прибайкалья

Археологи обнаружили остатки жилища древнего человека во время летней экспедиции в Бодайбинский район Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Ученые изучали стояночный комплекс "Коврижка IV", открытый в 2015 году, возраст которого превышает 18 тыс. лет. За 50 дней экспедиции удалось раскопать 90% его площади.

"Выявленный жилищный комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Археологи предположили, что это может быть стол или кресло древних обитателей", - говорится в сообщении.

Еще одна отличительная особенность стоянки - пятна охры и куски угля, разбросанные по всей ее площади.

"Вероятно, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. А уголь был необходим для обогрева песчаного пола жилища", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, доцента ИРНИТУ Алексея Тетенькина.

На месте раскопок также найдены скребла и другие орудия труда древнего человека, изготовленные из жильного кварца - артефакты из такого материала составляют не более 1% всех археологических находок.

Теперь археологи ИРНИТУ намерены обратиться в Иркутский областной краеведческий музей с предложением перевести интерьерные камни и другие находки в Иркутск, и создать на их основе музейную экспозицию "Жилище древнего человека".

"Это позволит познакомить иркутян и гостей города с уникальным археологическим объектом. Кроме того, появление экспозиции привлечет к находке пристальное внимание ученых", - считает А.Тетенькин.

На данный момент стоянка "Коврижка IV" законсервирована.