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СНГ 02.09.2017 12:49

Жилище древнего человека с каменной мебелью обнаружили на севере Прибайкалья

Археологи обнаружили остатки жилища древнего человека во время летней экспедиции в Бодайбинский район Иркутской области, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Ученые изучали стояночный комплекс "Коврижка IV", открытый в 2015 году, возраст которого превышает 18 тыс. лет. За 50 дней экспедиции удалось раскопать 90% его площади.

"Выявленный жилищный комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Археологи предположили, что это может быть стол или кресло древних обитателей", - говорится в сообщении.

Еще одна отличительная особенность стоянки - пятна охры и куски угля, разбросанные по всей ее площади.

"Вероятно, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. А уголь был необходим для обогрева песчаного пола жилища", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, доцента ИРНИТУ Алексея Тетенькина.

На месте раскопок также найдены скребла и другие орудия труда древнего человека, изготовленные из жильного кварца - артефакты из такого материала составляют не более 1% всех археологических находок.

Теперь археологи ИРНИТУ намерены обратиться в Иркутский областной краеведческий музей с предложением перевести интерьерные камни и другие находки в Иркутск, и создать на их основе музейную экспозицию "Жилище древнего человека".

"Это позволит познакомить иркутян и гостей города с уникальным археологическим объектом. Кроме того, появление экспозиции привлечет к находке пристальное внимание ученых", - считает А.Тетенькин.

На данный момент стоянка "Коврижка IV" законсервирована.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, АРХЕОЛОГИ, НАХОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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