Более 200 человек остаются на Эльбрусе в районе схода селя

Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.

Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8. "Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек", - уточнили в МЧС.