Брата Саакашвили Давида готовят к депортации из Украины из-за нарушения сроков пребывания в стране - Кива

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива утверждает, что в субботу утром был задержан Давид Саакашвили - брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, готовится его депортация.

"Только что был задержан брат не гражданина Украины Саакашвили Давид за нарушение режима пребывания в стране. Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в субботу утром, уточнив, что Д.Саакашвили нарушил сроки пребывания в Украине.

По словам И.Кивы, сейчас оформляются документы и "будут законные соответствующие действия за это правонарушение".

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.