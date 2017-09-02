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СНГ 02.09.2017 13:47

Брата Саакашвили Давида готовят к депортации из Украины из-за нарушения сроков пребывания в стране - Кива

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива утверждает, что в субботу утром был задержан Давид Саакашвили - брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, готовится его депортация.

"Только что был задержан брат не гражданина Украины Саакашвили Давид за нарушение режима пребывания в стране. Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в субботу утром, уточнив, что Д.Саакашвили нарушил сроки пребывания в Украине.

По словам И.Кивы, сейчас оформляются документы и "будут законные соответствующие действия за это правонарушение".

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, БРАТ, ВЫДВОРЕНИЕ


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