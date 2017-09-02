В Брюсселе надеются, что Британия выполнит свои финансовые обязательства перед ЕС после Brexit

Европейская комиссия считает, что Британия должна выполнять свои финансовые обязательства перед Брюсселем после выхода из ЕС вплоть до 2023 года, заявил в субботу еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.
"Евросоюз ожидает, что британцы будут придерживаться своих обещаний (в сфере финансов - ИФ)", - сказал Г.Эттингер в интервью немецкой газете "Вельт ам зонтаг".
Как подчеркнул еврокомиссар, Лондон обязан перевести основную часть средств до конца 2020 года, но в полной мере сможет выполнить свои финансовые обязательства перед Брюсселем лишь к 2023 году.
При этом Г.Эттингер отметил, что обязательства Британии включают в себя финансирование до 2020 года части общей суммы поступлений бюджета ЕС.
Финансовые обязательства Лондона перед Евросоюзом являются одним из спорных вопросов в связи с Brexit. Как сообщала газета "Санди телеграф" со ссылкой на представителя британского правительства, Брюссель настаивал на передаче ему 60 млрд евро, тогда как для Лондона приемлемая сумма - ближе к 30 млрд евро.
31 августа по итогам очередного переговорного раунда координатор от ЕС Мишель Барнье заявил, что британские власти могут не придерживаться части взятых на себя обязательств и стороны "не достигли никакого решительного прогресса по основным темам".
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