Первый вице-спикер Рады не довольна темпами реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент и правительство Украины должны определить имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС ключевым приоритетом.

Как написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу, "именно это приблизит нас к членству в ЕС".

"ВР и КМ (парламент и правительство - ИФ) пока очень отстают в вопросах адаптации законодательства и принятия подзаконных актов, некоторые комитеты откровенно тормозят принятие европейских законов, а в министерствах дефицит специалистов", - отметила она.

И.Геращенко заявила, что как первый вице-спикер сосредоточится именно на имплементации Соглашения об ассоциации во время новой сессии парламента, которая стартует 5 сентября.

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года. До этого более полутора лет действовала экономическая часть Соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.