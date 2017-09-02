Спасатели готовятся взрывать скалу для восстановления разрушенной селем дороги в КБР

Спасатели и пиротехники Центра "Лидер" МЧС России приступили к подготовительным работам для проведения направленных точечных взрывов для разрушения скальной породы, что позволит в кратчайшие сроки восстановить дорогу в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МЧС.

Селевой поток разрушил 300 метров дорожного полотна, над ним теперь нависает скальная порода, которая практически оказалась в воде, специалисты пришли к выводу, что нужны точечные взрывные работы.

"Прибывшие в Кабардино-Балкарию спасатели и пиротехники Центра "Лидер" ведут подготовительные работы для проведения управляемых направленных взрывов. Специалисты Центра имеют огромный опыт проведения таких работ. Несколько лет назад они проводили работы по демонтажу опасной канатной дороги в Приднестровье", - рассказали в МЧС.

На месте чрезвычайной ситуации также работает Центр поддержки принятия решений Центра "Антистихия" МЧС. В состав Центра также входят специалисты ВНИИ противопожарной обороны, ВНИИ ГО ЧС и Центра статических исследований МЧС России. Эксперты вырабатывают решение о проведении взрывов таким образом, чтобы не оказалось перекрытым русло реки Бауман.