В Брюссельском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета Ryanair из-за поступившего заявления о бомбе

Пассажиров компании Ryanair, собиравшихся вылететь в субботу утром из Брюсселя в Мадрид, попросили покинуть самолет после поступившего сообщения о бомбе, передал телеканал VRT.

По данным телекомпании, полиция обыскала самолет, тревога оказалась ложной. "Затем самолет смог вылететь", - заявила телеканалу официальный представитель брюссельского аэропорта Завентем Флоранс Мюлс.

VTM также сообщил, что начато расследование.