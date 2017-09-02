Продолжается тушение лесного пожара на северо-западе Азербайджана, ветер и жара затрудняют борьбу с огнем

Сотрудники министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжают предпринимать меры по тушению лесных пожаров в Габалинском районе на северо-западе республики.
«Жара и ветер создают трудности для тушения пожара», - сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР).
В тушении пожара, возникшего в лесистой местности со сложным рельефом рядом с селом Абрых Габалинского района участвуют около 200 сотрудников МЭПР.
«Сложный рельеф высокогорной местности создает трудности для доступа техники к месту пожара, в связи с чем тушение огня ведется вручную и с привлечением вертолета. В настоящее время удалось локализовать 80% объятой огнем территории, предпринимаются шаги по окончательному тушению пожара», - сообщает Минэкологии.
«На место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров», - сообщает, в свою очередь, пресс-служба МЧС.
В тушении пожара, возникшего 28 августа на лесистой территории близ сел Солгуджа и Абрых Габалинского района, участвуют десятки сотрудников и техника МЧС.
Р.Бабаев
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