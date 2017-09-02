Подача газа в Армению возобновлена после месячного перерыва

Подача природного газа в Армению, приостановленная в связи с ремонтными работами в Грузии, возобновлена.

"Сегодня, 2 сентября в 13:15 часов возобновилась подача природного газа в Армению, которая была временно приостановлена с 3 августа в связи с проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Грузии", - сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".