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СНГ 02.09.2017 15:37

Подача газа в Армению возобновлена после месячного перерыва

Подача природного газа в Армению, приостановленная в связи с ремонтными работами в Грузии, возобновлена.

"Сегодня, 2 сентября в 13:15 часов возобновилась подача природного газа в Армению, которая была временно приостановлена с 3 августа в связи с проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Грузии", - сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГАЗ, ПОДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]