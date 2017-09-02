Президент Алиев открыл систему водоснабжения Джалилабада

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу участие в открытии систем снабжения питьевой водой и канализации города Джалилабад, сообщает сайт главы государства.
Председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде информировал президента о проекте обеспечения питьевой водой и создания канализационной инфраструктуры Джалилабада. В финансировании проекта участвует Всемирный банк.
По словам А.Ахмедзаде, с целью обеспечения 77 тыс. населения Джалилабада питьевой водой проектом к 2030 году предусмотрено подключение к системам водоснабжения и канализации 11,035 тыс. городских домов.
Президент И.Алиев встретился также с общественностью Джалилабадского района и ознакомился с условиями, созданными в реконструированном здании Джалилабадского телекоммуникационного узла.
Р.Бабаев
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