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СНГ 02.09.2017 16:14

Вертолеты эвакуировали с Эльбруса больше 200 человек, в том числе 60 иностранцев

Два вертолета МЧС и вертолет Росгвардии эвакуировали 215 туристов, отдыхавших на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, среди них 60 иностранных туристов, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

"В настоящее время эвакуированы 215 человек, 119 из которых иностранные граждане. В течение сегодняшнего дня были вывезены более 100 человек. Эвакуация продолжается", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В результате схода селевого потока ночью 1 сентября оказались отрезанными более 500 туристов.

Для их эвакуации организован воздушный мост. В общей сложности вертолеты МЧС и Росгвардии только в субботу выполнили 8 рейсов.

Вертолеты забирают туристов из Терскола в Приэльбрусье и доставляют их в Тырныауз. "Вертолеты прибывают каждые 10 минут. Из Тырныауза людей доставляют на вокзалы и в аэропорты", - сообщил И.Одер.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать работу с туристами на самом высоком уронив. "Всех желающих необходимо эвакуировать. Для тех, кто решил остаться на отдыхе, организуйте бесплатное питание, помощь и поддержку", - сказал В.Пучков.

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]