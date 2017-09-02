Президент Азербайджана открыл реконструированную дорогу на юге страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в субботу в Джалилабадском районе капитально реконструированную автомобильную дорогу Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд, сообщает сайт главы государства.

Реконструкция дороги произведена в рамках реализуемых ОАО «Azeravtoyol» «40 дорожных проектов».

Председатель ОАО «Azeravtoyol» Салех Мамедов информировал президента Азербайджана о том, что автодорога Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд имеет протяженность 21,2 км и соединяет друг с другом 23 села с общим населением 20 тыс. человек.

Р.Бабаев