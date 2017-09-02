Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов проверил уровень боеготовности расположенных в прифронтовой зоне подразделений Вооруженных сил страны, сообщает в субботу пресс-служба оборонного ведомства республики.

«Выслушав доклады об оперативной ситуации в прифронтовой зоне, министр обороны проверил уровень боеготовности и организацию боевого дежурства подразделений, уточнил стоящие перед ними задачи», - говорится в сообщении.

З.Гасанов поздравил несущих боевую службу в прифронтовой зоне азербайджанских военных с праздником Гурбан байрам.

Р.Бабаев