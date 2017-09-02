Советнику-посланнику посольства США вручена нота протеста в связи с намерением американских властей обыскать торгпредство РФ в Вашингтоне

Советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри 2 сентября был вызван в МИД России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В ноте подчеркнуто, что "рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов".

"Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - подчеркивают в МИД РФ.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США собираются провести обыск в Генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, имеющих иммунитет.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - подчеркивалось в сообщении МИД, обнародованном в пятницу вечером на сайте МИД России.

В минувший четверг стал известен ответ Вашингтона на сокращение американского дипломатического присутствия в России: США приняли решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и доступ к зданиям Торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке.