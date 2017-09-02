Посол Украины надеется на поставку 700 тыс. тонн энергетического угля из США до конца года

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно, груженое 62 тыс. т. энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт "Южный" к середине сентября, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый интернет-изданию ZN.ua.
По его словам, соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной "Центрэнерго" 14 июля нынешнего года.
"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. т антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. т. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. т, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", - сказал дипломат.
По его словам, полной информацией о поставках в Украину следующих партий антрацитового угля владеет "Центрэнерго". "То, что нам известно, - следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. т, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно", - отметил посол.
ВЧалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).
"Важно отметить, что партнер с американской стороны, компания XСoal, - надежный производитель и опытный экспортер угля. Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже. Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине", - подчеркнул дипломат.
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