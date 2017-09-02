Потерпевший крушение во время показательных выступлений на аэродроме в Подмосковье самолет Ан-2 столкнулся с землей после выполнения фигуры высшего пилотажа "бочка".

По словам очевидцев происшествия, потерпевший крушение самолет был вторым из поднявшихся в небо в рамках показательного авиашоу, приуроченного к 70-летию выпуска Ан-2, проходившему на аэродроме "Черное" в Подмосковье.

После того как самолет выполнил фигуру "бочка", по словам очевидцев, он пошел на разворот и столкнулся с землей.

Катастрофа произошла на значительном расстоянии от трибун, по словам присутствовавших на авиашоу зрителей, в первые моменты никто не мог осознать серьезности случившегося, паники среди зрителей не было.

К месту крушения немедленно выдвинулись профильные службы, возникший пожар был ликвидирован, в данный момент место крушения самолета оцеплено. После столкновения с землей относительно целым остался двигатель, остальная часть конструкции развалилась на мелкие обломки, сообщают очевидцы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", с территории аэродрома одна за другой выезжают машины, за ограждения полицейские по-прежнему не допускают гражданских лиц и журналистов.