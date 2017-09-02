Потерпевший крушение во время показательных выступлений на аэродроме в Подмосковье самолет Ан-2 столкнулся с землей после выполнения фигуры высшего пилотажа "бочка".
По словам очевидцев происшествия, потерпевший крушение самолет был вторым из поднявшихся в небо в рамках показательного авиашоу, приуроченного к 70-летию выпуска Ан-2, проходившему на аэродроме "Черное" в Подмосковье.
После того как самолет выполнил фигуру "бочка", по словам очевидцев, он пошел на разворот и столкнулся с землей.
Катастрофа произошла на значительном расстоянии от трибун, по словам присутствовавших на авиашоу зрителей, в первые моменты никто не мог осознать серьезности случившегося, паники среди зрителей не было.
К месту крушения немедленно выдвинулись профильные службы, возникший пожар был ликвидирован, в данный момент место крушения самолета оцеплено. После столкновения с землей относительно целым остался двигатель, остальная часть конструкции развалилась на мелкие обломки, сообщают очевидцы.
Как передает корреспондент "Интерфакса", с территории аэродрома одна за другой выезжают машины, за ограждения полицейские по-прежнему не допускают гражданских лиц и журналистов.
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 135 раз - Минобороны Азербайджана
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 мес. 2017 г. вырос на 4,2%
Добыча газа в РФ за 8 мес. 2017 г. выросла на 12,6%, до 448,242 млрд куб. м
Крупнейший банк Азербайджана завершил процесс реструктуризации внешних обязательств
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Продолжается тушение лесного пожара на северо-западе Азербайджана, ветер и жара затрудняют борьбу с огнем
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Президент Азербайджана открыл реконструированную дорогу на юге страны
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»