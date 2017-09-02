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СНГ 02.09.2017 17:34

Ан-2 столкнулся с землей в Подмосковье, пытаясь выполнить "бочку" - очевидцы

Потерпевший крушение во время показательных выступлений на аэродроме в Подмосковье самолет Ан-2 столкнулся с землей после выполнения фигуры высшего пилотажа "бочка".

По словам очевидцев происшествия, потерпевший крушение самолет был вторым из поднявшихся в небо в рамках показательного авиашоу, приуроченного к 70-летию выпуска Ан-2, проходившему на аэродроме "Черное" в Подмосковье.

После того как самолет выполнил фигуру "бочка", по словам очевидцев, он пошел на разворот и столкнулся с землей.

Катастрофа произошла на значительном расстоянии от трибун, по словам присутствовавших на авиашоу зрителей, в первые моменты никто не мог осознать серьезности случившегося, паники среди зрителей не было.

К месту крушения немедленно выдвинулись профильные службы, возникший пожар был ликвидирован, в данный момент место крушения самолета оцеплено. После столкновения с землей относительно целым остался двигатель, остальная часть конструкции развалилась на мелкие обломки, сообщают очевидцы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", с территории аэродрома одна за другой выезжают машины, за ограждения полицейские по-прежнему не допускают гражданских лиц и журналистов.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, САМОЛЕТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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