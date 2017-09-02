Вашингтон и Южная Корея могут пересмотреть ракетное соглашение в связи с действиями КНДР

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пятничного телефонного разговора рассмотрели возможность изменения соглашения, которое ограничивает дальность и мощность южнокорейских ракет, передают в субботу западные СМИ.

Так, действующее двустороннее соглашение устанавливает максимальную дальность ракет Южной Кореи - 800 километров, а также вес боеголовок, который не может превышать 500 килограмм.

Власти Южной Кореи надеются на увеличение этих показателей из-за ситуации на Корейском полуострове, отмечают СМИ.

Как сообщалось, лидеры двух стран также договорились усиливать давление на КНДР и улучшать отношения между США и Сеулом путем "сотрудничества в области обороны и укрепления обороноспособности Южной Кореи".

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.