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Дальнее зарубежье 02.09.2017 17:59

Вашингтон и Южная Корея могут пересмотреть ракетное соглашение в связи с действиями КНДР

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пятничного телефонного разговора рассмотрели возможность изменения соглашения, которое ограничивает дальность и мощность южнокорейских ракет, передают в субботу западные СМИ.

Так, действующее двустороннее соглашение устанавливает максимальную дальность ракет Южной Кореи - 800 километров, а также вес боеголовок, который не может превышать 500 килограмм.

Власти Южной Кореи надеются на увеличение этих показателей из-за ситуации на Корейском полуострове, отмечают СМИ.

Как сообщалось, лидеры двух стран также договорились усиливать давление на КНДР и улучшать отношения между США и Сеулом путем "сотрудничества в области обороны и укрепления обороноспособности Южной Кореи".

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]