Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным обеспечение всех регионов страны питьевой водой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня в стране активно реализуются проекты обеспечения населения питьевой водой. Поставлена задача по обеспечению каждого города питьевой водой, и мы приближаемся к этой цели», - заявил И.Алиев в субботу на церемонии открытия системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города Джалилабад.

По его словам, одновременно находит свое решение проблема питьевой воды в поселках и селах страны.

«Мы используем для этого различные возможности. Очистительные сооружения устанавливаются в селах, расположенных на берегу рек, и, одновременно, прокладываются водные магистрали. Одним словом, проблема питьевой воды в Азербайджане находит и найдет свое основательное решение», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что это положительно отражается на здоровье людей.

«Потому что вода – это жизнь, чистая вода означает здоровую жизнь. Азербайджанские граждане должны быть здоровыми. Азербайджанское государство делает многое для достижения этой цели», - сказал глава государства.

Р.Бабаев