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Социум 02.09.2017 17:03

Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным обеспечение всех регионов страны питьевой водой, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня в стране активно реализуются проекты обеспечения населения питьевой водой. Поставлена задача по обеспечению каждого города питьевой водой, и мы приближаемся к этой цели», - заявил И.Алиев в субботу на церемонии открытия системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города Джалилабад.

По его словам, одновременно находит свое решение проблема питьевой воды в поселках и селах страны.

«Мы используем для этого различные возможности. Очистительные сооружения устанавливаются в селах, расположенных на берегу рек, и, одновременно, прокладываются водные магистрали. Одним словом, проблема питьевой воды в Азербайджане находит и найдет свое основательное решение», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что это положительно отражается на здоровье людей.

«Потому что вода – это жизнь, чистая вода означает здоровую жизнь. Азербайджанские граждане должны быть здоровыми. Азербайджанское государство делает многое для достижения этой цели», - сказал глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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