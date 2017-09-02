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Дальнее зарубежье 02.09.2017 18:57

В Лос-Анджелесе проводят эвакуацию местных жителей из-за лесных пожаров

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) распорядились провести эвакуацию местных жителей в северо-западной части города, где бушуют лесные пожары, передают в субботу западные СМИ.

"В связи с тем, что распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой", - приводят издания выдержки из заявления местной пожарной службы.

В настоящее время огонь охватил уже более восьми квадратных километров на подступах к Лос-Анджелесу. Местные власти распорядились эвакуировать жителей 200 домов, оказавшихся в зоне риска.

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Тэги: США, ГОРОД, ПОЖАРЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]