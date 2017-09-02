В Берлине отказали Турции в заморозке счетов сторонников оппозиционного проповедника Гюлена

Германия отклонила запрос властей Турции, которые потребовали заморозить счета сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающих в ФРГ, сообщает в субботу немецкий журнал "Шпигель".
Соответствующее требование было направлено Анкарой в МИД Германии в апреле этого года. Так, в документе были упомянуты 80 имен выходцев из Турции, которые, вероятно, имеют отношение к Ф.Гюлену.
В свою очередь, германские власти отклонили запрос Турции, сославшись на "отсутствие правовых оснований" для подобного шага.
Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Ф.Гюлена.
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