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Дальнее зарубежье 02.09.2017 19:19

В Берлине отказали Турции в заморозке счетов сторонников оппозиционного проповедника Гюлена

Германия отклонила запрос властей Турции, которые потребовали заморозить счета сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающих в ФРГ, сообщает в субботу немецкий журнал "Шпигель".

Соответствующее требование было направлено Анкарой в МИД Германии в апреле этого года. Так, в документе были упомянуты 80 имен выходцев из Турции, которые, вероятно, имеют отношение к Ф.Гюлену.

В свою очередь, германские власти отклонили запрос Турции, сославшись на "отсутствие правовых оснований" для подобного шага.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Ф.Гюлена.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ПРОПОВЕДНИК, СЧЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]