Для граждан России до введения визового режима с этой страной должен быть невозможен въезд в Украину без биометрического загранпаспорта, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.
"До введения визового режима с РФ для граждан этой страны должен действовать принцип: нет биометрического паспорта - въезд в Украину невозможен. Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с РФ, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.
И.Фриз напомнила, что указ президента предусматривает введение режима предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину.
"Это позволит анализировать данные о лицах, которые пытаются пересечь границу Украины, заблаговременно и запрещать въезд некоторым из них по соображениям безопасности", - подчеркнула она.
Политик пояснила, что иностранец будет предупреждать о намерении и цели въезда в Украину, а государственные органы обрабатывать информацию и принимать решение о том, давать ли разрешение на пересечение границы.
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