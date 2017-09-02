Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 21° 29° 5 Сен 22° 30° 6 Сен 21° 32°

СНГ 02.09.2017 19:40

Депутат Рады от "Блока Порошенко" призвала запретить въезд на Украину россиянам без биометрических паспортов до введения виз с РФ

Для граждан России до введения визового режима с этой страной должен быть невозможен въезд в Украину без биометрического загранпаспорта, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"До введения визового режима с РФ для граждан этой страны должен действовать принцип: нет биометрического паспорта - въезд в Украину невозможен. Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с РФ, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

И.Фриз напомнила, что указ президента предусматривает введение режима предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину.

"Это позволит анализировать данные о лицах, которые пытаются пересечь границу Украины, заблаговременно и запрещать въезд некоторым из них по соображениям безопасности", - подчеркнула она.

Политик пояснила, что иностранец будет предупреждать о намерении и цели въезда в Украину, а государственные органы обрабатывать информацию и принимать решение о том, давать ли разрешение на пересечение границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЪЕЗД, БИОМЕТРИЯ, ВИЗЫ


Похожие новости


Саакашвили утверждает, что его не уведомляли о запрете въезда на Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]