Глава Минобороны Армении едет в Китай с официальным визитом

Министр обороны Армении Виген Саркисян с официальным визитом 4 сентября посетит Пекин.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Армении, визит организован по приглашению министра обороны Китая.

В Пекине запланированы встречи армянской делегации с министром обороны Китая Чан Ваньцюанем и другими высокопоставленными лицами.