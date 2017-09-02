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02.09.2017 18:20

Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу участие в церемонии пуска в эксплуатацию предприятия ООО «Avanqard» по очистке и упаковке зерновых и бобовых культур в Джалилабадском районе, сообщает сайт главы государства.

Президент был проинформирован о том, что общая территория перерабатывающего комплекса, включающего в себя зернохранилище, мельницу, завод по упаковке бобовых культур и мучных изделий, составляет 5 га.

Было отмечено, что полная реализация проекта позволит открыть до 80 новых постоянных рабочих мест.

В рамках поездки в Джалилабадский район президент также ознакомился с условиями, созданными в агропарке ООО «Гюняшли-Агро».

И.Алиев был проинформирован о том, что площадь агропарка составляет 1,6 тыс. га, на 1,2 тыс. га из которых сооружены современные оросительные системы Pivot. Их общая стоимость составляет 12,7 млн манатов, 4 млн манатов из которых в качестве льготного кредита были выделены Национальным фондом поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.

Главе государства было сообщено, что в настоящее время в 26 районах странах идет работа по созданию 37 агропарков, а том числе 23 растениеводческих и 14 животноводческих.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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