В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 15 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 78 преступлений, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человек.
Зафиксировано два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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