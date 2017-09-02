Тегеран намерен работать над улучшением отношений со всеми государствами в течение второго президентского срока Рухани - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в субботу заявил, что для иранских властей является приоритетным улучшение взаимоотношений со всеми странами мира, а не только с некоторыми из них.

"На сегодняшний день мы не можем иметь хорошие отношения лишь с определенной частью стран и забыть про остальные государства", - говорится в заявлении Дж.Зарифа, распространенном новостным порталом иранского правительства.

По словам министра, именно такая цель стоит перед президентом Ирана Хасаном Рухани, который был избран на второй срок.

При этом министр подчеркнул, что успешная внешняя политика всегда предполагает сотрудничество с другими государствами.