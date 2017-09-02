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СНГ 02.09.2017 20:29

Мужчина и ребенок разбились насмерть при падении параплана в Тульской области

Полиция выясняет обстоятельства падения параплана в Ясногорском районе Тульской области, в результате которого погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

По его словам, инцидент произошел около 15:30 возле деревни Щеботеево Ясногорского района.

"Предварительно, погибли мужчина 50 лет и девочка 13 лет. Параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать, затем аппарат ударило о землю и он загорелся. Находившийся на земле отец девочки пытался спасти своего ребенка, но из-за полученных травм она скончалась на месте. Также погиб и владелец параплана", - отметил А.Ярцев.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи "Скорой помощи".

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Тэги: РОССИЯ, ТУЛА, ПАРАПЛАН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]