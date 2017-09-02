Мужчина и ребенок разбились насмерть при падении параплана в Тульской области

Полиция выясняет обстоятельства падения параплана в Ясногорском районе Тульской области, в результате которого погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.
По его словам, инцидент произошел около 15:30 возле деревни Щеботеево Ясногорского района.
"Предварительно, погибли мужчина 50 лет и девочка 13 лет. Параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать, затем аппарат ударило о землю и он загорелся. Находившийся на земле отец девочки пытался спасти своего ребенка, но из-за полученных травм она скончалась на месте. Также погиб и владелец параплана", - отметил А.Ярцев.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи "Скорой помощи".
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