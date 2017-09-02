Президент Алиев осмотрел чайные плантации на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Лянкяранский район ознакомился в субботу с работами, осуществленными на плантации зеленого чая ООО «Йашыл чай» фермера Араза Ягубова, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев был проинформирован о том, что собранные на плантации листья зеленого чая обрабатываются и упаковываются на производственном участке при предприятии.
Президент также осмотрел участок ООО «Йашыл чай», на котором посажены саженцы тутового дерева.
И.Алиев встретился с работниками фермерского хозяйства.
Глава государства также ознакомился с чайными плантациями ООО «Астара чай».
Президент был проинформирован о том, что чайные плантации в республике занимают 1,016 тыс. га, в том числе 568 га в Лянкяранском, 345 га в Астаринском, 60 га в Загатальском и 43 га в Масаллинском районах.
И.Алиеву было сообщено, что в первой половине текущего года в стране было собрано 444,1 т листьев зеленого чая.
Р.Бабаев
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