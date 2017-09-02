Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 22° 31° 5 Сен 21° 32° 6 Сен 23° 32°

Дальнее зарубежье 02.09.2017 20:58

Вашингтон препятствует выводу боевиков ИГ и их семей с ливано-сирийской границы, заявляет "Хезболла"

Ливанское движение "Хезболла" обвинило международную коалицию во главе США в том, что она мешает согласованному выводу боевиков из террористической группировки "Исламское государство" с ливано-сирийской границы, передает в субботу телерадиокорпорация Би-би-си.

"Международная коалиция не позволяет боевикам ИГ продвинуться в восточном направлении к иракской границе", - говорится в заявлении группировки, выдержки из которого приводит Би-би-си.

В "Хезболле" подчеркнули, что американские самолеты заблокировали колонну автобусов в сирийской пустыне. В автобусах находятся как сами боевики, так и их семьи, в том числе беременные женщины.

Речь идет о согласованной с Дамаском эвакуации террористов, которые до недавних пор удерживали позиции в районе сирийско-ливанской границы. Ранее в августе против них почти одновременно начали наступательную операцию военные Ливана, ударившие с западного направления, и действующие при поддержке бойцов "Хезболлы" сирийские правительственные войска, наступавшие с востока.

В итоге террористы оказались в окружении. Они согласились прекратить сопротивление и сдать всю занимаемую территорию при условии, что их перевезут к соратникам - в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ГРУППИРОВКА, ОБВИНЕНИЕ


Похожие новости


Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии Вашингтон не видит для семейства Асадов долгосрочной роли в Сирии - Тиллерсон Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп США не потерпят применения химоружия в Сирии - Трамп Россия должна устранить препятствия на пути разгрома ИГИЛ - Тиллерсон Госсекретарь США заявил генсеку ООН, что судьба Асада зависит от России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]