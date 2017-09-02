Ливанское движение "Хезболла" обвинило международную коалицию во главе США в том, что она мешает согласованному выводу боевиков из террористической группировки "Исламское государство" с ливано-сирийской границы, передает в субботу телерадиокорпорация Би-би-си.
"Международная коалиция не позволяет боевикам ИГ продвинуться в восточном направлении к иракской границе", - говорится в заявлении группировки, выдержки из которого приводит Би-би-си.
В "Хезболле" подчеркнули, что американские самолеты заблокировали колонну автобусов в сирийской пустыне. В автобусах находятся как сами боевики, так и их семьи, в том числе беременные женщины.
Речь идет о согласованной с Дамаском эвакуации террористов, которые до недавних пор удерживали позиции в районе сирийско-ливанской границы. Ранее в августе против них почти одновременно начали наступательную операцию военные Ливана, ударившие с западного направления, и действующие при поддержке бойцов "Хезболлы" сирийские правительственные войска, наступавшие с востока.
В итоге террористы оказались в окружении. Они согласились прекратить сопротивление и сдать всю занимаемую территорию при условии, что их перевезут к соратникам - в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
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