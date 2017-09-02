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Происшествия 02.09.2017 19:50

Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии

Усилившийся ветер создал дополнительные препятствию к тушению лесного пожара в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) республики.

«Процесс тушения лесного пожара в Габалинском районе затруднен усилившимся ветром», - говорится в сообщении.

К тушению огня на лесистой территории близ сел Солгуджа и Абрых Габалинского района привлечены более 200 сотрудников МЭПР, а также десятки сотрудников и техника МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛЕС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]