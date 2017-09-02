Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии

Усилившийся ветер создал дополнительные препятствию к тушению лесного пожара в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) республики.

«Процесс тушения лесного пожара в Габалинском районе затруднен усилившимся ветром», - говорится в сообщении.

К тушению огня на лесистой территории близ сел Солгуджа и Абрых Габалинского района привлечены более 200 сотрудников МЭПР, а также десятки сотрудников и техника МЧС.

Р.Бабаев