Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии

Усилившийся ветер создал дополнительные препятствию к тушению лесного пожара в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) республики.
«Процесс тушения лесного пожара в Габалинском районе затруднен усилившимся ветром», - говорится в сообщении.
К тушению огня на лесистой территории близ сел Солгуджа и Абрых Габалинского района привлечены более 200 сотрудников МЭПР, а также десятки сотрудников и техника МЧС.
Р.Бабаев
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