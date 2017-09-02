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ТЭК 02.09.2017 21:25

РФ может пойти на продление сделки ОПЕК+, но окончательное решение принимать рано - Дворкович

Россия может поддержать продление сделки ОПЕК+, поскольку она помогла стабилизировать рынок, но окончательное решение принимать рано, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Скорее всего, сделка будет продлена", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

В то же время А.Дворкович отметил, что окончательное решение принимать рано. "У нас есть ещё шесть месяцев, поэтому посмотрим", - сказал он.

"Исходя из предварительной оценки, очевидно, что сделка была эффективной и способствовала стабилизации рынка", - добавил вице-премьер.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что крупнейшие производители нефти, Россия и Саудовская Аравия, призывают остальные страны-участницы сделки ОПЕК+ к продлению соглашения о сокращении добычи нефти ещё на три месяца - до конца июня 2018 года.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]