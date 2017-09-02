РФ может пойти на продление сделки ОПЕК+, но окончательное решение принимать рано - Дворкович

Россия может поддержать продление сделки ОПЕК+, поскольку она помогла стабилизировать рынок, но окончательное решение принимать рано, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Скорее всего, сделка будет продлена", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

В то же время А.Дворкович отметил, что окончательное решение принимать рано. "У нас есть ещё шесть месяцев, поэтому посмотрим", - сказал он.

"Исходя из предварительной оценки, очевидно, что сделка была эффективной и способствовала стабилизации рынка", - добавил вице-премьер.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что крупнейшие производители нефти, Россия и Саудовская Аравия, призывают остальные страны-участницы сделки ОПЕК+ к продлению соглашения о сокращении добычи нефти ещё на три месяца - до конца июня 2018 года.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.