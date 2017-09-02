Полиция перекрыла несколько улиц в Астане - очевидцы

На левобережье Астаны близ строящегося высотного комплекса "Абу-Даби Плаза" сотрудники полиции, спецслужбы пока по неясной причине перекрыли несколько улиц, вокруг собралась толпа людей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" один из очевидцев.

"Около комплекса Абу-Даби полицейские перекрыли улицы, не пропускают людей. Вокруг собралась толпа. Стоят омоновцы, дежурят кареты скорой помощи", - сообщил очевидец.

Комментарий о происходящем на момент публикации информации от ДВД Астаны и МВД Казахстана получить не удалось.