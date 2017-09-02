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СНГ 02.09.2017 20:36

Полиция перекрыла несколько улиц в Астане - очевидцы

На левобережье Астаны близ строящегося высотного комплекса "Абу-Даби Плаза" сотрудники полиции, спецслужбы пока по неясной причине перекрыли несколько улиц, вокруг собралась толпа людей, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" один из очевидцев.

"Около комплекса Абу-Даби полицейские перекрыли улицы, не пропускают людей. Вокруг собралась толпа. Стоят омоновцы, дежурят кареты скорой помощи", - сообщил очевидец.

Комментарий о происходящем на момент публикации информации от ДВД Астаны и МВД Казахстана получить не удалось.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, ПОЛИЦИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]