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СНГ 02.09.2017 21:47

Более 500 человек эвакуированы из Приэльбрусья, где накануне сошел сель

Вертолетами вывезены из Приэльбрусья, где сель в пятницу разрушил дорогу, более пяти сотен человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"По состоянию на 18:10 воздушными судами эвакуированы 525 человек", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" проведены четыре подрыва скальных пород.

Спасателями обследовано 85 км берега реки Баксан.

Группировка сил и средств по ликвидации последствий схода селевых масс составляет 628 человек и 112 единиц техники, из них 4 воздушных судна, в том числе от МЧС России - 478 человек и 69 единиц техники, из них 3 воздушных судна.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в результате прорыва Верхнего Башкаринского озера мощный паводок сошел по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв 7 участков дороги Прохладный-Азау, общей протяженностью 3,3 км.

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Тэги: РОССИЯ, КБР, СЕЛЬ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]