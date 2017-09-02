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Дальнее зарубежье 02.09.2017 22:16

Минобороны РФ сообщает об освобождении сирийскими войсками города Акербат

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Акербат в восточной части провинции Хама, тем самым уничтожив последний крупный очаг сопротивления террористов в центре Сирии, сообщает Минобороны РФ в субботу вечером.

"Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат", - говорится в сообщении.

"Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии", - отмечается в нем.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России. Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГИЛ".

"В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГИЛ в акербатском котле", - отмечают в Минобороны.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]