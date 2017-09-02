Минобороны РФ сообщает об освобождении сирийскими войсками города Акербат

Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Акербат в восточной части провинции Хама, тем самым уничтожив последний крупный очаг сопротивления террористов в центре Сирии, сообщает Минобороны РФ в субботу вечером.

"Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат", - говорится в сообщении.

"Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии", - отмечается в нем.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России. Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГИЛ".

"В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГИЛ в акербатском котле", - отмечают в Минобороны.