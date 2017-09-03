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Дальнее зарубежье 03.09.2017 09:02

КНДР, возможно, провела шестое испытание ядерного оружия, заявляют в Сеуле

В Северной Корее, возможно, провели очередное испытание ядерного оружия, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их информации, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

В южнокорейском военном командовании отмечают, что "предполагают", что землетрясение - последствие шестого ядерного испытания в Северной Корее. В связи с этим южнокорейские войска приведены в повышенную боеготовность, а в администрации президента Южной Корее объявили о созыве совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Южнокорейские СМИ передают, что после первого землетрясения близ Пунгери была зафиксирована вторая серия подземных толчков магнитудой 4,6.

Со своей стороны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя эти данные, предупредил, что проведение подобного испытания было бы "совершенно недопустимым".

Ранее агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в северо-восточной части КНДР.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье на глубине ноль километров. Эпицентр землетрясения имел координаты 41.34 градуса северной широты и 129.036 градуса восточной долготы", - сказал представитель РАН.

В воскресенье северокорейские СМИ сообщили, что КНДР разработала водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

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Тэги: КНДР, АТОМ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]