КНДР, возможно, провела шестое испытание ядерного оружия, заявляют в Сеуле

В Северной Корее, возможно, провели очередное испытание ядерного оружия, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их информации, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

В южнокорейском военном командовании отмечают, что "предполагают", что землетрясение - последствие шестого ядерного испытания в Северной Корее. В связи с этим южнокорейские войска приведены в повышенную боеготовность, а в администрации президента Южной Корее объявили о созыве совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Южнокорейские СМИ передают, что после первого землетрясения близ Пунгери была зафиксирована вторая серия подземных толчков магнитудой 4,6.

Со своей стороны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя эти данные, предупредил, что проведение подобного испытания было бы "совершенно недопустимым".

Ранее агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в северо-восточной части КНДР.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье на глубине ноль километров. Эпицентр землетрясения имел координаты 41.34 градуса северной широты и 129.036 градуса восточной долготы", - сказал представитель РАН.

В воскресенье северокорейские СМИ сообщили, что КНДР разработала водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.