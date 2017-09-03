Российский космонавт и два астронавта NASA вернулись на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-04" с российским космонавтом и двумя астронавтами NASA вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю вечером в пятницу.

"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Спускаемая капсула приземлилась в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На Землю вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.

К месту посадки отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.

Российский космонавт Ф.Юрчихин во время экспедиции на МКС в девятый раз в карьере вышел в открытый космос, где совместно со своим коллегой Сергеем Рязанским провел семь с половиной часов - на полтора часа больше запланированного. Во время выхода в открытый космос россияне запустили пять наноспутников: "ТС530-Зеркало", который будет прогнозировать движение МКС, два спутника "Танюша", которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, "Томск-ТПУ-120", который также передаст послание на 11 языках, и аппарат "ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Также они провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции и подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск".