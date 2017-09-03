Захарова назвала обыски в загранучреждениях РФ в США адской, тупой и бессмысленной клоунадой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозаписи действий сотрудников американских спецслужб в помещениях загранучреждений РФ в США.
"Понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", - написала М.Захарова на своей странице в Facebook.
"Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали - теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди - сами откроем, зачем портить нашу же собственность", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что представителям американской стороны не удастся спровоцировать российских дипломатов на агрессию.
"Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", - подчеркнула М.Захарова.
"Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов. Они проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба. Мне их жалко: они наверняка обычные трудяги, которые должны кормить семьи и платить налоги", - отметила М.Захарова.
По ее словам, "в этот русофобский сериал вкачено столько денег, что декорации можно позволить себе отменные".
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