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СНГ 03.09.2017 09:58

Захарова назвала обыски в загранучреждениях РФ в США адской, тупой и бессмысленной клоунадой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозаписи действий сотрудников американских спецслужб в помещениях загранучреждений РФ в США.

"Понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", - написала М.Захарова на своей странице в Facebook.

"Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали - теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди - сами откроем, зачем портить нашу же собственность", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что представителям американской стороны не удастся спровоцировать российских дипломатов на агрессию.

"Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", - подчеркнула М.Захарова.

"Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь. Но я так же не сомневаюсь в том, что униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов. Они проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба. Мне их жалко: они наверняка обычные трудяги, которые должны кормить семьи и платить налоги", - отметила М.Захарова.

По ее словам, "в этот русофобский сериал вкачено столько денег, что декорации можно позволить себе отменные".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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