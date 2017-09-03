Россия почтит память жертв теракта в Беслане

В России в воскресенье отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный после трагических событий в Беслане, где в сентябре 2004 года в результате теракта в школе №1 погибло 334 человека.

"По всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга", - говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

В память о жертвах терактов и бойцах, отдавших свои жизни ради спасения мирных жителей, в небо запускаются 334 воздушных белых шара, по числу жертв в Беслане.

"В этот день мы вспоминаем жертв других кровавых терактов, совершенных в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, Первомайском, Будённовске, Владикавказе и других городах нашей страны", - отмечается в сообщении.

"В этот день траурные мероприятия в память о погибших проходят во многих уголках планеты, поскольку эта трагедия не только нашей страны, но и всего мирового сообщества", - заявили в НАК.

"Все здравомыслящие люди в России и за рубежом должны сплотить свои ряды против террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти планету от этой чумы XXI века", - подчеркивается в документе.