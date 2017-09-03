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СНГ 03.09.2017 10:58

Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет выдворен - миграционная служба

Брат экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности, сообщили в государственной миграционной службе Украины.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook в субботу вечером.

В государственной миграционной службе Украины напомнили, что 2 сентября Д.Саакашвили был обнаружен работниками полиции и доставлен в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений работниками миграционной службы было вынесено решение о принудительном возвращении.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом и принятым решением Д.Саакашвили должен покинуть территорию Украины, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВЫСЫЛКА, ВЕРОЯТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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