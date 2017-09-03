Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет выдворен - миграционная служба

Брат экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности, сообщили в государственной миграционной службе Украины.
"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook в субботу вечером.
В государственной миграционной службе Украины напомнили, что 2 сентября Д.Саакашвили был обнаружен работниками полиции и доставлен в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений работниками миграционной службы было вынесено решение о принудительном возвращении.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом и принятым решением Д.Саакашвили должен покинуть территорию Украины, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 117 раз - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Президент Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая
Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно 27 тыс. тонн цитрусовых – президент Алиев
Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд
Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»