Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет выдворен - миграционная служба

Брат экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности, сообщили в государственной миграционной службе Украины.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook в субботу вечером.

В государственной миграционной службе Украины напомнили, что 2 сентября Д.Саакашвили был обнаружен работниками полиции и доставлен в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений работниками миграционной службы было вынесено решение о принудительном возвращении.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом и принятым решением Д.Саакашвили должен покинуть территорию Украины, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.