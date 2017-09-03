Президент Алиев проводит республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит в воскресенье в Лянкяране республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых, сообщает сайт главы государства.

Президент выступил на мероприятии с вступительной речью.

Р.Бабаев