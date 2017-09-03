В Токио подтверждают данные о проведении КНДР ядерного испытания

Власти Японии объявили, что подтверждают информацию о проведении Северной Кореей очередного испытания ядерного оружия, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Ранее о возможном подобном испытании в Северной Корее сообщили южнокорейские военные.

По информации Сеула, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

В южнокорейском военном командовании отмечают, что "предполагают", что землетрясение - последствие шестого ядерного испытания в Северной Корее. В связи с этим южнокорейские войска приведены в повышенную боеготовность, а в администрации президента Южной Корее объявили о созыве совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Южнокорейские СМИ передают, что после первого землетрясения близ Пунгери была зафиксирована вторая серия подземных толчков магнитудой 4,6.

Со своей стороны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя эти данные, предупредил, что проведение подобного испытания было бы "совершенно недопустимым".

Ранее в воскресенье северокорейские СМИ сообщили, что КНДР разработала водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Президент США Дональд Трамп ранее в 2017 году предупреждал, что если Пхеньян будет угрожать Америке ядерным оружием, то столкнется с "огнем и яростью".