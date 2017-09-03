В Токио подтверждают данные о проведении КНДР ядерного испытания

Власти Японии объявили, что подтверждают информацию о проведении Северной Кореей очередного испытания ядерного оружия, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Ранее о возможном подобном испытании в Северной Корее сообщили южнокорейские военные.
По информации Сеула, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.
В южнокорейском военном командовании отмечают, что "предполагают", что землетрясение - последствие шестого ядерного испытания в Северной Корее. В связи с этим южнокорейские войска приведены в повышенную боеготовность, а в администрации президента Южной Корее объявили о созыве совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.
Южнокорейские СМИ передают, что после первого землетрясения близ Пунгери была зафиксирована вторая серия подземных толчков магнитудой 4,6.
Со своей стороны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя эти данные, предупредил, что проведение подобного испытания было бы "совершенно недопустимым".
Ранее в воскресенье северокорейские СМИ сообщили, что КНДР разработала водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.
Президент США Дональд Трамп ранее в 2017 году предупреждал, что если Пхеньян будет угрожать Америке ядерным оружием, то столкнется с "огнем и яростью".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 117 раз - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Президент Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая
Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно 27 тыс. тонн цитрусовых – президент Алиев
Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд
Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»