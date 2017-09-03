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СНГ 03.09.2017 10:00

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Северной Корее - сейсмологи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в северо-восточной части КНДР, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье на глубине ноль километров. Эпицентр землетрясения имел координаты 41.34 градуса северной широты и 129.036 градуса восточной долготы", - сказал представитель РАН.

Сейсмолог отметил, что наиболее крупным из ближайших от эпицентра российских населенных пунктов является Владивосток, расположенный примерно в 300 км к северо-востоку.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, зафиксированный в 03:30 мск подземный толчок имел магнитуду 6, координаты эпицентра - 41.32 градуса северной широты и 129.09 восточной долготы. Эпицентр находился в 72 км к северу от города Кимчхэк.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", говорится в сообщении филиала.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]