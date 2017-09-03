Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Северной Корее - сейсмологи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в северо-восточной части КНДР, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье на глубине ноль километров. Эпицентр землетрясения имел координаты 41.34 градуса северной широты и 129.036 градуса восточной долготы", - сказал представитель РАН.

Сейсмолог отметил, что наиболее крупным из ближайших от эпицентра российских населенных пунктов является Владивосток, расположенный примерно в 300 км к северо-востоку.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, зафиксированный в 03:30 мск подземный толчок имел магнитуду 6, координаты эпицентра - 41.32 градуса северной широты и 129.09 восточной долготы. Эпицентр находился в 72 км к северу от города Кимчхэк.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", говорится в сообщении филиала.