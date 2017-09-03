Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом

Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в воскресенье.
"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом "люизит", - сказал В.Капашин.
Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман.
В.Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа "ви-икс", после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
"Это произойдет в ближайшие недели, так как объект "Кизнер" в штатном режиме продолжает свою работу", - подчеркнул начальник федерального управления.
Он отметил, что в мероприятии по уничтожению последнего химического боеприпаса в поселке Кизнер в Удмуртии ожидается участие представителей руководства страны, а также делегаций иностранных государств и представителей общественности.
Люизит - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.
VX - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 117 раз - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности подразделений Национальной армии в прифронтовой зоне
Баку обвинил армянские спецслужбы в распространении дезинформации об Азербайджанской армии
Президент Алиев считает важным наращивание экспорта переработанного азербайджанского чая
Для полного импортозамещения Азербайджану ежегодно нужно дополнительно 27 тыс. тонн цитрусовых – президент Алиев
Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на $3,6 млрд
Усилившийся ветер мешает тушению лесного пожара на северо-западе Азербайджана – Министерство экологии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД
Президент Алиев считает важным обеспечение питьевой водой всех городов страны
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»