Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом

Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в воскресенье.

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом "люизит", - сказал В.Капашин.

Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман.

В.Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа "ви-икс", после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

"Это произойдет в ближайшие недели, так как объект "Кизнер" в штатном режиме продолжает свою работу", - подчеркнул начальник федерального управления.

Он отметил, что в мероприятии по уничтожению последнего химического боеприпаса в поселке Кизнер в Удмуртии ожидается участие представителей руководства страны, а также делегаций иностранных государств и представителей общественности.

Люизит - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

VX - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.