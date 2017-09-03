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СНГ 03.09.2017 12:31

Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом

Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в воскресенье.

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом "люизит", - сказал В.Капашин.

Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман.

В.Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа "ви-икс", после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

"Это произойдет в ближайшие недели, так как объект "Кизнер" в штатном режиме продолжает свою работу", - подчеркнул начальник федерального управления.

Он отметил, что в мероприятии по уничтожению последнего химического боеприпаса в поселке Кизнер в Удмуртии ожидается участие представителей руководства страны, а также делегаций иностранных государств и представителей общественности.

Люизит - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

VX - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, О-этил-S-?-диизопропиламиноэтилметилфосфонат, представитель V-серии агентов, до появления информации о веществах типа "Фолиант" - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

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Тэги: РОССИЯ, ХИМОРУЖИЕ, ЛЮИЗИТ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]