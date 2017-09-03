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Дальнее зарубежье 03.09.2017 13:02

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы - южнокорейские СМИ

Власти КНДР объявили в воскресенье, что провели успешное испытание водородной бомбы, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

По его информации, северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно". В Пхеньяне пояснили, что испытанно устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Проведенное в воскресенье испытание ядерного оружия - шестое по счету в КНДР.

Сеульские СМИ сообщают со ссылкой на данные южнокорейских экспертов, что испытанная бомба в пять-шесть раз мощнее взрывного устройства, испытанного в предыдущий раз, и в 11 раз мощнее, нежели во время четвертого испытания.

Как сообщалось, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,6 в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

В южнокорейском военном командовании предположили, что землетрясение - последствие шестого ядерного испытания в Северной Корее. В связи с этим южнокорейские войска приведены в повышенную боеготовность, а в администрации президента Южной Корее объявили о созыве совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Власти Японии, со своей стороны, подтвердили, что, по их данным, речь действительно шла об испытании ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что если Пхеньян будет угрожать Америке ядерным оружием, то столкнется с "огнем и яростью".

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Тэги: КНДР, АТОМ, БОМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]