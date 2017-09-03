Россия обеспокоена ухудшением гуманитарной обстановки в Мьянме на фоне боестолкновений в Ракхайнской области - МИД

Москва призывает стороны конфликта в Мьянме к поиску мирного его разрешения.

"Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

"Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с К.Аннаном", - заявляют на Смоленской площади.