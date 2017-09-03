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СНГ 03.09.2017 13:36

Россия обеспокоена ухудшением гуманитарной обстановки в Мьянме на фоне боестолкновений в Ракхайнской области - МИД

Москва призывает стороны конфликта в Мьянме к поиску мирного его разрешения.

"Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области (РМО) Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

"Призываем все вовлеченные стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога в целях нормализации ситуации в русле рекомендаций Консультативной комиссии по РМО во главе с К.Аннаном", - заявляют на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, МЬЯНМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]