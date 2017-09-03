Китай осуждает КНДР за проведение ядерного испытания

Власти Китая заявили в воскресенье, что осуждают проведение в КНДР испытание ядерного оружия, сообщают западные СМИ.

В МИД КНР отметили, что "решительно осуждают" подобный шаг Пхеньяна.

Власти КНДР объявили в воскресенье, что провели успешное испытание водородной бомбы, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

По его информации, северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно". В Пхеньяне пояснили, что испытанно устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Проведенное в воскресенье испытание ядерного оружия - шестое по счету в КНДР.