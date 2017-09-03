США перебросили в Грузию танки "Абрамс" и другую военную технику для участия в многонациональных учениях "Agile Spirit 2017", которые стартуют в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии, прибывшая в порт Поти американская военная техника, включая танки M1 Abrams и бронетранспортеры LAV, уже разгружена и направляется железнодорожным путем в Ахалцихе на полигон Орфоло, где будут проходить учения.

По данным минобороны, учения "Agile Spirit 2017" с участием военнослужащих стран НАТО и партнеров альянса пройдут в регионе Самцхе-Джавахети 3-11 сентября.

Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США.

В ведомстве заявляют, что в ходе учений будут отрабатываться действия по проведению операций по обеспечению стабильности, наступательных и оборонительных операций.

"Целью учений является готовность к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО, а также отладка взаимодействия с США и странами-партнерами", - отмечают в минобороны.

Участие в учениях примут военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

В начале августа американская военная техника уже принимала участие в других учениях на территории Грузии, в частности, в учениях "Достойный партнер 2017".